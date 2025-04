Italiano: "L'Inter è tra le migliori al mondo"

Le parole di Italiano prima di Bologna-Inter: "Il nostro obiettivo è l'Europa. Thuram assente? Per me non cambia niente, è sempre una squadra di altissimo livello, giocano tantissimo e a memoria, si conoscono da tanti anni con lo stesso allenatore. Si trovano in campo con gli occhi chiusi" LE PROBABILI DI BOLOGNA-INTER

Il Bologna si prepara ad affrontare l'Inter in un match presentato così in conferenza da Vincenzo Italiano: "Mi piacerebbe sentire il treno per l’Europa, senza continuare a parlare sempre di Champions. L’obiettivo è l’Europa, poi vedremo quale coppa, se dovessimo fare la Champions bene, sarebbe un capolavoro, ma l’obiettivo del Bologna è entrare in Europa. Il passo falso di Bergamo capita, lo archiviamo. Sono zone di classifica in cui bisogna andare a velocità supersonica, continuando a giocare ad un certo livello, pensando partita per partita. Quando stai in quelle zone non devi sbagliare, ma se capita si archivia e si pensa alla prossima. Domani affrontiamo una delle squadre più forti del mondo, le prestazioni contro il Bayern sono di altissimo livello".

"Odgaard sta bene al 95%, Castro al 50%" Italiano ha fatto anche il punto sugli infortunati: "Odgaard sta bene al 95%, Castro al 50%. Il danese non l’abbiamo rischiato a Bergamo e ha recuperato quasi del tutto. L’argentino si porta dietro un dolore al piede difficile da gestire, sta meglio ma non è al top della condizione. Anche Dallinga non è al 100% e questo può condizionarci ma dobbiamo stringere tutti i denti in questo ultimo mese".