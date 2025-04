La vittoria di Monza e la contemporanea sconfitta dell'Inter a Bologna riporta il Napoli a pari punti coi nerazzurri a cinque giornate dalla fine. Sarà un finale al cardiopalma per la lotta scudetto, ma anche la vittoria del tricolore potrebbe non garantire la permamenza di Conte a Castel Volturno. Colpa di frizioni con alcune componenti della società, col presidente che per ora ha messo tutto in ghiaccio, in attesa di capire come finirà la stagione