Milan, Joao Felix: "Quarto posto difficile da raggiungere. Sogno la Coppa"

Il trequartista del Milan si racconta a 'La Gazzetta dello Sport': "Il quarto posto è difficile da raggiungere ma questo club deve giocare in Europa. Coppa Italia? Dovremo prepararci bene e arrivare al 14 maggio concentrati al massimo"

Joao Felix racconta i suoi primi mesi in rossonero, in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport': "Prima che arrivasse la proposta, guardavo le partite del Milan e pensavo che mi sarebbe piaciuto giocare con quella maglia. Quando poi c’è stata l’offerta, è diventato tutto facilissimo: ho detto al mio agente (Jorge Mendes, ndr) di fare il possibile perché l’affare si concludesse ed è andata bene. Insieme al Barcellona, al Real Madrid e a pochi altri, il Milan è nell’élite delle società più importanti al mondo. Per me è differente indossare questa maglia rispetto a indossarne altre. E quando ti cerca il Milan, è difficile dire di no".

"Buono il rapporto con Conceição" Il portoghese si è concentrato sul momento del Milan: "L’importante è che veniamo da due vittorie di fila, una delle quali nel derby. La squadra sta bene e vogliamo continuare così fino alla fine per coronare il sogno che abbiamo tutti ovvero vincere la Coppa Italia. Abbiamo fiducia e buone sensazioni. Sérgio Conceição? Il rapporto è buono. Lo conoscevo prima di venire qua, sia come tecnico sia come persona (Joao è amico del figlio di Sergio, Rodrigo ndr). La nostra è una relazione normale, come quella tra un allenatore e un calciatore”.