Morto Enzo Ferrari, allenò anche l'Udinese di Zico

L’ex calciatore ed ex allenatore di Serie A Enzo Ferrari è morto a 83 anni. Nato a San Donà di Piave nel 1942, era stato un attaccante capace di mettersi in mostra con il Genoa in Serie B alla fine degli anni Sessanta. L’esordio in Serie A con il Palermo , con cui giocò 55 partite nella massima serie segnando 8 gol. Il più famoso, nel 1969, grazie all’aiuto del forte vento, addirittura da centrocampo, all’Olimpico contro la Roma . In carriera giocò anche per Monza e Udinese , le due squadre di fronte a Udine nell’anticipo delle 12.30. Prima del match, alla lettura delle formazioni, Ferrari è stato ricordato allo stadio di Udine.

Ferrari, da Zico a Udine alla Liga col Saragozza

Chiusa la carriera da calciatore a 35 anni, Ferrari tornò a Udine da allenatore della Primavera, per poi -nella stagione 1982-1982- diventare l’allenatore della Prima Squadra. E proprio sulla panchina dell’Udinese, dove restò tre stagioni, ebbe modo di allenare il fuoriclasse brasiliano Zico, oltre che altri grandi giocatori come Edinho, Causio, Virdis. Chiusa l’esperienza in Friuli nel 1984, in epoca moderna divenne il primo allenatore italiano ad andare ad allenare in Spagna (dopo Sandro Puppo al Barcellona negli anni CInquanta): guidò infatti per la stagione ’84-’85 il Real Saragozza, andando anche a battere il Real Madrid di Butragueno e Valdano al Santiago Bernabeu. Tornò quindi in Italia: in Serie B con Triestina, Avellino e Padova, prima di tornare al Palermo da allenatore e di guidarlo alla promozione dalla C alla B. E nella stagione 94’-’95, tornò ad allenare in Serie A, la Reggiana, subentrando a Marchioro: in quella squadra, che poi retrocesse in B, c’erano campioni come il portoghese Futre, Padovano, il nigeriano Oliseh e il russo Simutenkov. L’ultima esperienza in panchina nel 2001/2002 in C con l’Arezzo.