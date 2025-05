La Juventus cede all'ultimo assalto della Lazio e porta a casa il 16° pareggio della stagione. La rete di Vecino, al minuto 96, complica i piani dei bianconeri, che adesso potrebbero subire il sorpasso della Roma per l'ultimo posto valido per la zona Champions. Nel prossimo turno contro l'Udinese Tudor, tra infortunati e squalificati, dovrà anche fare la conta degli uomini, per centrare un obiettivo che non sembra più così scontato