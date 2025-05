Una settimana, anzi no, sei giorni di passione. Vissuti nell’attesa della partita a Parma. Napoli si è stretta attorno alla squadra, un grande abbraccio cominciato subito dopo il pareggio con il Genoa. Si sono ritrovati a Castel Volturno per il primo allenamento, una settimana tipo (si giocherà domenica) solo per l’organizzazione delle sedute, per il resto nulla sarà come è stato durante la stagione perché Conte e i suoi ragazzi si giocheranno buona parte del quarto scudetto nei prossimi novanta minuti. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Lobotka hanno scongiurato lesioni alla caviglia ma questa volta sarà difficile vedere il centrocampista in campo. Pochi dubbi invece sulla presenza di Giacomo Raspadori. L’uomo, anzi no, il ragazzo del momento. Sei gol in meno di 1000 minuti, migliore stagione in azzurro, a segno nelle ultime due, gol pesanti come da curriculum, anche se l’ultimo non è bastato per i tre punti. Ci riproverà a Parma. 4-4-2, Raspadori e Lukaku a guidare l’attacco, sistema di gioco che precluderà almeno all’inizio l’impiego di Neres. Il terzo per numero di dribbling riusciti nella singola partita tra i giocatori della serie A con almeno 1000 minuti. Un bonus, in panchina, da spendere questa volta nel modo migliore.