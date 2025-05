Sono io il vostro fuoriclasse

"Sono io il vostro Cavani". Era il 2022 e quella frase (provocatoria) che in qualche modo riassume il pensiero di Aurelio De Laurentiis, oggi assume un valore completamente diverso. Potrebbe addirittura paragonarsi a un’icona assoluta del calcio napoletano (e mondiale): “sono il vostro Maradona”. Sembra quasi blasfemia calcistica, ma non è troppo lontano dalla verità. Dopo 20 anni di Napoli, non solo lo ha risollevato dalle ceneri ma lo ha portato a vincere come mai nella sua storia.