Intervento perfettamente riuscito all'ernia bilaterale per il centrocampista nerazzurro, che ha già iniziato il suo programma di riabilitazione. Circa un mese di stop, poi si aggregherà ai compagni in ritiro a disposizione di Chivu per preparare il debutto in Serie A contro il Torino

I tempi di recupero

Il centrocampista, che aveva saltato la partita dell'Inter contro il Fluminense al Mondiale per Club ritornando in Italia per un problema fisico, ha già iniziato il percorso di riabilitazione. Qualche settimana per recuperare a pieno, con Frattesi poi che si dovrebbe aggregare al ritiro dei nerazzurri per preparare la prima giormata di Serie A contro il Torino, in programma il 25 agosto a San Siro alle 20.45.