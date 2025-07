Sarri riparte e ritrova una nuova-vecchia Lazio

La Lazio ha ufficialmente iniziato a preparare la nuova stagione. Dopo il deludente finale della scorsa, si riparte del nuovo-vecchio allenatore Maurizio Sarri. E nemmeno la rosa è poi tanto cambiata rispetto all'ultima annata in biancoceleste dell'ex Napoli. L'alt al mercato non spaventa, Sarri potrà lavorare quanto meno su una rosa che già si conosce

Finalmente il campo. E in un’estate così particolare per la Lazio sembra quasi un sollievo. Una sorta di palliativo dopo un finale di stagione deludente e lo shock del mercato bloccato che rischia di soffocare le ambizioni. Nel primo giorno di ritiro a Formello non sembra di iniziare una nuova stagione ma di ricominciarne una vecchia.

Si riparte dal via. Da Sarri a Sarri 16 mesi dopo. In mezzo due settimi posti consecutivi, una squadra tale e quale a quella dell’ultima annata e molto simile a quella che il nuovo vecchio allenatore aveva lasciato. 20 dei 27 giocatori agli ordini di Sarri, oltre a 4 giovani della primavera aggregati, sono quelli con cui ha già lavorato fino ad un anno e mezzo fa.



Non necessariamente un male, anzi. Almeno su questo la Lazio parte in vantaggio.

Il valore aggiunto però dovrà essere lui che si è presentato motivato, determinato e diretto. Provando a mettere in modalità silenzioso perplessità e cattivi pensieri e mandando subito segnali chiari alla squadra. Nessun alibi nonostante l’alt al mercato, nessun mal di pancia legato a rinnovi o adeguamenti contrattuali rinviati; se non ci saranno cessioni necessari due tagli in vista della lista per il campionato (a rischio due tra Basic, Gigot, Lazzari, Cancellieri e Noslin). Niente nuovi acquisti non significa niente concorrenza. Non partiranno tutti alla pari ma tutti avranno una chance. È il codice Sarri. Di nuovo al centro della Lazio.