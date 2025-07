'Sabellao' - come lo chiamno oramai in città - è uno dei veterani di questo Genoa e anche in questa stagione guiderà i più giovani con la sua allegria, ma non solo: "Ci divertiamo molto, ma il rispetto reciproco è la prima cosa". Fuori dal campo, invece, sia lui che i suoi compagni sono tante altre cose, come ci racconta in questa intervista in escusiva per Sky Sport Insider, molto incentrata sul suo amore per la musica e il suo rapporto con Alfa, cantante, grande amico e tifosissimo del Genoa