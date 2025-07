Il Napoli di Conte è da quattro giorni a Dimaro per prepararsi in vista della nuova stagione e l'allenatore dei campioni d'Italia è già stato chiaro: il motto di quest'anno è "Amma fatica' again". Ai microfoni di Sky Sport Insider Romelu Lukaku ha confermato che i carichi di lavoro sono aumentati ma è ben consapevole che per difendere lo scudetto è necessario superare i propri limiti e non fermarsi mai. Un grande aiuto arriverà anche dai nuovi acquisti, come Lucca e Kevin De Bruyne, grande amico di 'Big Rom'