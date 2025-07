Un incontro breve, ma ancora una volta Antonio Conte ha dimostrato di avere le idee molto chiare e in poche parole ha trasmesso i suoi concetti: a Dimaro (in Trentino), dove il Napoli è in ritiro, l'allenatore e il suo staff hanno incontrato i tifosi in una serata speciale. In tanti hanno atteso sotto alla pioggia l'arrivo di Conte e dei suoi uomini, ma sono stati ripagati quando l'allenatore (naturalmente applauditissimo) ha preso la parola dal palco allestito per la presentazione: "E' un piacere ritrovarci con qualcosa di bello sulla maglia, lo avete meritato anche voi sostenendoci sempre: ricordo ancora l’anno scorso che alla prima di Coppa Italia contro il Modena c’erano 50mila persone. Speriamo di avervi reso orgogliosi, abbiamo sempre giocato con spirito di appartenenza. Ora come dico sempre cerchiamo di essere umili: chi è umile è intelligente, mentre presunzione e arroganza fanno parte delle persone poco intelligenti. Noi conosciamo i valori del lavoro, della serietà, della professionalità e il senso d’appartenenza. Il resto sono tutte ca...". Concetti ribaditi anche da Lele Oriali, che ha preso la parola dopo Conte: "L'anno scorso non avevamo la rosa più competitiva ma è stata la dimostrazione che si vince se c’è una squadra. Ora voliamo bassi perché l’anno scorso è stata fatta una cosa straordinaria"