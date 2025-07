Massimiliano Allegri si dice soddisfatto dei progressi del Milan dopo la vittoria per 4-2 sul Liverpool in amichevole a Hong Kong. L'allenatore elogia l'atteggiamento propositivo della squadra. Applausi per Leao, autore di una prova convincente da centravanti: "È maturo, è pronto a fare una grande stagione"

Un Milan brillante e concreto in campo: è questa la fotografia scattata da Massimiliano Allegri al termine dell'amichevole vinta per 4-2 contro il Liverpool a Hong Kong: determinanti le reti di Leao, Loftus-Cheek e Okafor (doppietta). Un test di prestigio, dopo la sconfitto contro l'Arsenal, che ha confermato i progressi della squadra rossonera in questa fase iniziale della preparazione estiva. Queste le parole dell'allenatore in conferenza: "La cosa più bella e più importante di cui sono contento di questi primi 20 giorni di lavoro è che la squadra ha un atteggiamento propositivo. Ha alzato di molto il livello di sofferenza e questo fa sì che, quando abbiamo la palla, cerchiamo di giocare; quando non ce l'abbiamo tutti insieme difendiamo da squadra molto bene". Parole che lasciano trasparire non solo soddisfazione, ma anche fiducia, con il Milan che, contro i Reds, è apparso compatto e ambizioso.