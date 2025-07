Mou batte Sarri, Lazio ko 1-0 contro il Fenerbahce

FENERBAHCE-LAZIO 1-0

60' Kahveci

FENERBAHCE (3-4-1-2): Egribayat; Muldur (83' Mercan), Akcicek (72' Soyuncu), Oosterwolde; Aydin (57' Demir), Elmaz (57' Amrabat), Fred, Brown (83' Djiku); Szymanski; Kahveci (72' Under), Duran (57' En-Nesyri). All. Mourinho



LAZIO (4-2-3-1): Provedel (61' Mandas); Lazzari (46' Marusic), Gila (67' Hysaj), Provstgaard (46' Vecino), Nuno Tavares (67' Pellegrini); Guendouzi (67' Belhayane), Rovella (46' Cataldi); Cancellieri (61' Pedro), Dele-Bashiru (46' Romagnoli), Zaccagni (61' Noslin); Castellanos (61' Fernandes). All. Sarri

Decisamente più avanti sotto il profilo della condizione fisica il Fenerbahce di Mourinho batte la Lazio che incassa la prima sconfitta nelle amichevoli fin qui disputate ma gioca una gara di livello anche se con poca pericolosità offensiva. La squadra di Mourinho si fa preferire in particolar modo con Szymanski. La partita è tattica e agonisticamente molto valida come dimostra il costante intervento dell'arbitro durante il gioco. Nella ripresa prevale l'equilibrio all'inizio nonostante le numerose sostituzioni effettuate già nell'intervallo. Al 60' l'episodio che decide la sfida dopo uno svarione di Guendouzi che lascia via libera a Kahveci per l'1-0 dei padroni di casa. Ancora tante le sostituzioni e una Lazio che fatica, inevitabilmente, a trovare fluidità nel suo gioco nel tentativo di rimettere in parità un match che, tutto sommato, può essere considerato come un test probante e comunque positivo contro una squadra ostica come il Fenerbahce.