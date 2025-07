Il calcio italiano piange Paolo Antonioli, scomparso a 47 anni a causa di una malattia. Ex difensore originario di Mantova, aveva giocato tra Serie B e C indossando la fascia di capitano a Padova (2000-2005) e Frosinone nel biennio seguente. Dopo il ritiro era rimasto nel padovano come allenatore a livello dilettantistico

Lutto nel mondo del calcio. È morto Paolo Antonioli, ex difensore scomparso a 47 anni a causa di una malattia. L'annuncio è arrivato dalla moglie, Elena Vezzù. Originario di Mantova e cresciuto nel settore giovanile del Verona, Antonioli era stato impegnato in carriera tra Serie B e C. Dopo le prime stagioni tra Spezia e Vis Pesaro, dal 2000 al 2005 aveva giocato nel Padova diventandone capitano. Una fascia indossata anche a Frosinone nel biennio seguente, dove aveva conquistato e giocato per la prima volta la Serie B. coi gialloblù. Successivamente aveva vestito le maglie di Gallipoli, Virtus Lanciano e Fano prima di ritirarsi all'Abano. Proprio in provincia di Padova si era ritirato dal calcio giocato diventando allenatore a livello dilettantistico con Albignasego, Plateola e Monselice.