Dove vedere Lecce-Roma

La partita Lecce-Roma, valida per la 19^ giornata di Serie A sarà trasmessa martedì 6 gennaio alle ore 18 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Dario Massara, commento Lorenzo Minotti; a bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Appuntamento con La Casa dello Sport , fino alle 18 con Mario Giunta, Maurizio Compagnoni, Riccardo Gentile e Michele Padovano. Dalle 20 e dalle 22.45 spazio a Calciomercato- L'Originale con Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Massimo Marianella, Giancarlo Marocchi e Luca Gotti. Dalle 20.45 c'è anche Speciale Campo Aperto , con Leo Di Bello, Federico Zancan, Paolo Ciarravano e Luca Tommasini.

I numeri di Lecce e Roma

Il Lecce è la squadra contro cui la Roma ha perso in percentuale meno partite in Serie A (min.10 sfide): il 5% (2 su 38, completano 26 vittorie dei capitolini e 10 pareggi). La Roma ha vinto 12 delle ultime 15 partite contro il Lecce in Serie A (2N, 1P), inclusi i successi in entrambe le sfide contro i salentini nello scorso campionato (4-1 all'Olimpico il 7 dicembre 2024 e 1-0 al Via del Mare lo scorso 29 marzo). Il Lecce ha vinto solo una delle 19 gare casalinghe contro la Roma in Serie A (8N, 10P): 4-2 il 7 aprile 2012 grazie alle doppiette di Luis Muriel e David Di Michele con Cosmi allenatore. Il Lecce non ha mai vinto nelle sette sfide disputate in Serie A nel giorno dell'Epifania (3N, 4P), con un punteggio aggregato di 4-11. Tuttavia, la più recente di queste gare è terminata 1-1, in casa contro il Cagliari nel 2024, proprio alla 19ª giornata. Dopo il pareggio all'Allianz Stadium contro la Juventus (1-1), il Lecce potrebbe impattare due match di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2025, quando registrò due 0-0 contro Bologna e Monza, con Giampaolo in panchina.

Nonostante la sconfitta nell'ultima gara casalinga (0-3 vs Como), il Lecce ha vinto due delle ultime tre partite in casa in Serie A che equivalgono alle vittorie ottenute al Via del Mare nei precedenti 20 match in campionato (8N, 10P). La Roma ha vinto solo una delle ultime quattro sfide in Serie A disputate nel giorno dell'Epifania (1N, 2P), perdendo la più recente: una sconfitta per 3-1 in trasferta contro il Milan nel 2022. La Roma ha perso in quattro delle ultime sei giornate di Serie A (2V), tre delle quali per 1-0: nelle prime 12 partite di questo campionato aveva perso tre volte (9V), rimanendo a secco di gol solo in quelle tre occasioni.