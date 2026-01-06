La partita Sassuolo-Juve, valida per la 19^ giornata di Serie A sarà trasmessa martedì 6 gennaio alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Sassuolo e Juventus

Perfetto equilibrio nelle ultime sei sfide tra Sassuolo e Juventus in campionato: tre vittorie per parte, dopo che nei precedenti 11 confronti tra le due formazioni in Serie A i neroverdi avevano guadagnato solo due punti. Il Sassuolo ha vinto entrambe le ultime due partite al MAPEI Stadium contro la Juventus in campionato, dopo che nelle prime nove gare casalinghe contro i bianconeri in Serie A aveva ottenuto solo cinque punti (1V, 2N, 6P). Solo contro il Crotone (tre) gli emiliani hanno una striscia aperta più lunga di successi interni consecutivi in Serie A. Il Sassuolo è rimasto senza segnare nell'ultima sfida contro la Juventus (0-3, 16 gennaio 2024) e non ha mai mancato la via del gol in due match di fila contro i bianconeri nella competizione; nelle due gare contro la Juve disputate da squadra neopromossa (nel 2013/14), i neroverdi hanno un punteggio aggregato a sfavore di 7-1. Dopo i pareggi contro Bologna e Parma, il Sassuolo potrebbe impattare tre match di fila in campionato per la prima volta da aprile 2024 - in massima serie anche in quel caso, con Davide Ballardini in panchina. Il Sassuolo è imbattuto in cinque delle sette gare disputate in Serie A il giorno dell'Epifania (3V, 2N), vincendo la più recente (1-0 in casa contro la Fiorentina nel 2024). La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime sei gare disputate in Serie A nel giorno dell'Epifania (4V, 2N), incassando solo tre reti in questo parziale e registrando tre clean sheet; l'ultima sconfitta subita il 6 gennaio in campionato risale al 2013: un ko casalingo per 2-1 contro la Sampdoria, con doppietta di Mauro Icardi - Sebastian Giovinco per i bianconeri. Dall’inizio della passata stagione (dal 2024/25), la Juventus è la squadra che ha pareggiato il maggior numero di partite nei maggiori cinque campionati europei: ben 22. La Juventus ha vinto le ultime due trasferte in Serie A (1-0 vs Bologna e 2-0 vs Pisa) e non arriva a tre successi esterni consecutivi in campionato da gennaio 2024.