Dove vedere Pisa-Como

I numeri di Pisa e Como

Il Como è l'avversario contro cui il Pisa ha disputato più match in Serie A senza mai perdere: in sei sfide i toscani hanno ottenuto due vittorie e quattro pareggi (tutte tra il 1985 e il 1989) - tra cui il successo per 3-1 nel loro confronto più recente nel massimo campionato, il 21 maggio 1989 all'Arena Garibaldi. Grande equilibrio nelle 22 sfide tra Pisa e Como considerando Serie A e Serie B: cinque successi per parte e ben 12 pareggi, con 25 gol dei toscani e 26 reti dei lombardi. Il Como ha vinto il confronto più recente contro il Pisa in campionato (3-1 il 16 marzo 2024 in Serie B); tra Serie A e Serie B i lariani non hanno mai ottenuto due successi consecutivi contro i toscani. Il Pisa ha disputato un solo match in precedenza nel giorno dell'Epifania in Serie A: sconfitta per 2-0 sul campo del Bari nel 1991. Dall'altra parte, invece, il Como ha vinto entrambe le gare disputate il 6 gennaio nel massimo campionato: 2-1 in casa contro l'Avellino nel 1985 e 2-1 in trasferta contro il Legnano nel 1952. Il Pisa ha perso tutte le ultime tre gare casalinghe e nella sua storia in Serie A solo una volta ha incassato più sconfitte interne di fila in un singolo campionato, arrivando a cinque tra marzo e maggio 1991 - anche in quel caso senza mai segnare nel corso della serie negativa. Il Como ha già conquistato 30 punti in 17 gare disputate in questa Serie A, grazie a otto vittorie, sei pareggi e solo tre sconfitte; nella propria storia nel torneo, al massimo i lariani hanno ottenuto 31 punti (considerandone tre a vittoria da sempre) e nove successi, dopo le prime 18 partite stagionali in un massimo campionato, nel 1950/51 (9V, 4N, 5P).