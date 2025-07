Allegri ha apprezzato, in particolar modo, l'impegno da parte di tutti anche nell'ultimo test, il cui grado di difficoltà non era certo elevatissimo: "I ragazzi stanno lavorando bene e con entusiasmo, che è la cosa più importante. Soprattutto con grande serietà - spiega ancora - Di solito l’ultima partita della tournée viene sempre presa un pochino così, invece i ragazzi sono stati molto bravi perché l'hanno presa seriamente. Bisognava fare un buon allenamento, doveva essere una bella serata per lo sport in Australia e siamo contenti".

"Il campionato è una crociera, servirà viaggiare alla stessa velocità"

L'allenatore del Milan è chiamato a ricostruire autostima, mentalità e anche gioco: "In questo momento bisogna fare sempre un passo alla volta, pensare di partita in partita e soprattutto di giorno in giorno, dove dobbiamo lavorare come ho sempre detto, serenamente e con grande equilibrio - chiarisce - Non esaltarsi quando le cose vanno bene perché ci saranno dei momenti di difficoltà, e in quei momenti di difficoltà bisogna essere bravi a non farsi trascinare nella depressione e nell’autolesionismo". Tanto lavoro specialmente sulla testa: "E’ più a livello mentale che bisogna mantenere equilibrio, il campionato è una crociera dove bisogna viaggiare con la stessa velocità - conclude - Bisogna mettere da parte questo primo mese, avremo due amichevoli a Dublino e Londra e poi la Coppa Italia".