Dopo la vittoria 2-1 in amichevole contro il Lipsia, l'allenatore dell'Atalanta Ivan Juric ha parlato ai canali ufficiali del club elogiando Gianluca Scamacca, che è tornato in campo dopo un lungo infortunio e ha segnato dopo più di un anno. "Ho conosciuto un ragazzo splendido, spero sia solo l'inizio", ha detto l'allenatore. L'attaccante si è invece detto contento del ritorno in campo: "Un anno difficile, ma ormai è alle spalle. Non vedo l'ora di cominciare"

Vittoria 2-1 in amichevole contro il Lipsia per l' Atalanta di Ivan Juric che ritrova Gianluca Scamacca , autore di un gran gol al ritorno in campo dopo un anno di calvario per la rottura del crociato e l'infortunio al retto femorale di febbraio. L'allenatore ha commentato così dopo la partita: "Sono molto contento per Scamacca. A parte il grandissimo gol di sinistro di oggi, in queste tre settimane ho conosciuto un ragazzo splendido. Mi piace tanto, spero sia solo l'inizio. Ci sono tanti spunti su cui lavorare e dove possiamo fare meglio, ma tutto sommato sono soddisfatto. C'è grande cultura del lavoro, una base di serietà veramente notevole. L'importante è arrivare pronti alla prima giornata di campionato. Anche oggi abbiamo ricevuto una dimostrazione d'affetto".

Scamacca: "Sono sicuro che sarà una bellissima annata"

Anche Gianluca Scamacca, dopo Juric, ha parlato ai canali ufficiali dell'Atalanta per commentare il suo rientro in campo e il gol dopo più di un anno: "È stato un anno difficile, sono dovuto stare lontano dal campo e dai miei compagni. È stata molto dura, ma ormai è alle spalle, guardo avanti. Ho lavorato tantissimo per arrivare a oggi, il tempo non è affatto volato perché sono stati momenti difficili che mi hanno insegnato tanto. Ancora devo lavorare, sono stato fuori tanto, ma le prime sensazioni sono molto positive. È arrivato anche il gol, ma io ero già felicissimo di essere tornato in campo. Vengo impiegato per aiutare la squadra e per fare gol, se riesco a segnare ancora meglio. Non vedo l'ora che cominci tutto. L'anno scorso me le sono perse, ma sono sicuro che anche stavolta saranno belle partite e una bellissima annata".