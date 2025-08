Fiorentina, primo ko: battuta dal Leicester 2-0

La squadra di Pioli incassa il pimo ko in precampionato uscendo sconfitta dal Kings Power Stadium, battuta dal Leicester 2-0 grazie alle reti entrambe segnate nel primo tempo da Ayew e Fatawu. Molti giovani in campo per la Fiorentina, tra cui il neo acquisto Viti. Solo uno spezzone di gara, nella ripresa, per i big come Dzeko, Kean, Gosens, Fagioli e Ranieri. Nelle prossime ore è atteso a Firenze per visite e firme l'arrivo del centrocampista Sohm proveniente dal Parma

LEICESTER-FIORENTINA 2-0

29' Ayew, 35' Fatawu



LEICESTER (4-2-3-1): Hermansen; Choudhury (75' Nelson), Okoli (82' Aluko), Vestergaard (75' Faes), Thomas; Skipp (67' Daka), Soumare; El Khannous (83' Page), Mavididi (57' McAteer), Fatawu (57' Monga); Ayew (67' Winks). All. Cifuentes



FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Mari (63' Pongracic), Kouadio (63' Dodo), Viti (63' Ranieri); Fortini (34' Kospo, 63' Comuzzo), Bianco (46' Fagioli), Richardson (63' Kean), Fazzini (63' Ndour), Parisi (63' Gosens); Sabiri (63' Gudmundsson), Beltran (63' Dzeko). All. Pioli

Ammonito: Parisi



Prima sconfitta per la Fiorentina in pre-campionato: contro il Leicester al King Power Stadium è finita 2-0 per i padroni di casa andati a segno con Ayew e Fatawu nel primo tempo, quando Stefano Pioli ha schierato una formazione sperimentale, con diversi giovani, qualche neo acquisto al debutto (Viti) e alcuni giocatori sul mercato fra i quali Beltran. Dopo un'ora di gioco il tecnico viola, come già accaduto nelle precedenti amichevoli, ha rivoluzionato la squadra con ben 9 cambi, inserendo tutti i big fatta eccezione per De Gea rimasto in panchina fino alla fine. Dentro fra gli altri Kean supportato da Dzeko e Gudmundsson al rientro dopo un periodo di lavoro personalizzato. Il risultato però non è cambiatoe la Fiorentina non ha mai davvero creato pericoli al Leicester che fra una settimana inizierà il campionato.