Come annunciato attraverso una nota dal club rossonero, il vice presidente onorario Franco Baresi è stato operato per asportare una nodulazione polmonare: "L'intervento è andato bene e il decorso post-operatorio è stato privo di complicazioni", spiega il Milan che ha condiviso anche le parole dello storico capitano: "Cari tifosi, voglio comunicarvi che mi ci vorrà un po' di tempo per rimettermi in forma. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno e il supporto"