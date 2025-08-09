United-Fiorentina LIVE: De Gea torna a Manchester

Esplora tutte le offerte Sky
Manchester United-Fiorentina, il risultato in diretta LIVE dell'amichevole

amichevole

Fiorentina in campo a Old Trafford contro il Manchester United, nel penultimo test del precampionato. De Gea torna nel 'suo' Old Trafford, Pioli schiera Gudmundsson, Kean e Dzeko dal 1'. Esordio per il nuovo acquisto Sohm. Calcio d'inizio alle ore 13.45: segui la partita con l'aggiornamento in tempo reale

MANCHESTER UNITED-FIORENTINA

Le formazioni ufficiali

  • MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Bayindir; Yoro, Maguire, Heaven; Amad, Casemiro, B. Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Mount; Cunha. All. Amorim
  • FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Ranieri, Pongracic; Dodò, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean. All. Pioli

 

Cairo: "Farò il miglior calciomercato di sempre" 

esclusiva

Il presidente del Torino a Sky Sport: "Cercherò di fare il miglior calciomercato possibile,...

Chivu: "Buon test, ho visto carattere e voglia"

inter

E' soddisfatto l'allenatore dell'Inter dopo la vittoria in rimonta e in inferiorità numerica, per...

Lecce, Gonzalez annuncia il suo ritiro dal calcio

l'annuncio

Joan Gonzalez si ritira dal calcio giocato. A un anno dalla scoperta di una patologia cardiaca,...

Lautaro-Bonny, l’Inter batte in 10 il Monaco 2-1

amichevole

La squadra di Chivu vince la sua prima amichevole internazionale, battendo, in rimonta e con...
