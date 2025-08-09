United-Fiorentina LIVE: De Gea torna a Manchester

Manchester United-Fiorentina, il risultato in diretta LIVE dell'amichevoleamichevole
Fiorentina in campo a Old Trafford contro il Manchester United, nel penultimo test del precampionato. De Gea torna nel 'suo' Old Trafford, Pioli schiera Gudmundsson, Kean e Dzeko dal 1'. Esordio per il nuovo acquisto Sohm. Calcio d'inizio alle ore 13.45: segui la partita con l'aggiornamento in tempo reale
MANCHESTER UNITED-FIORENTINA
Le formazioni ufficiali
- MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Bayindir; Yoro, Maguire, Heaven; Amad, Casemiro, B. Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Mount; Cunha. All. Amorim
- FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Ranieri, Pongracic; Dodò, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Dzeko, Kean. All. Pioli