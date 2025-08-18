Lo show di Zico e il flop di Diego: le prime giornate dei Numeri 1
Ogni prima di campionato in Serie A regala emozioni e esordi destinati a passare, in un modo o nell'altro, alla storia. Aspettando De Bruyne e Modric, i due certamente più attesi, Paolo Condò ripercorre nella nuova puntata di 'Io c'ero' (la sua rubrica su Sky Sport Insider) i primi momenti in campo di alcuni dei più grandi fuoriclasse passati dal nostro campionato
