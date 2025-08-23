Roma-Bologna, dove vedere la partita in tv: gli orariguida tv
Le due squadre si affrontano al primo giorno del 1^ turno di campionato della nuova stagione di Serie A, sabato 23 agosto, alle 20.45. Roma-Bologna sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW
Dove vedere Roma-Bologna in tv
La sfida fra Roma e Bologna valida per la 1^ giornata di Serie A si gioca sabato 23 agosto alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Massimo Gobbi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Sabato alle 17.30 si parte con La Casa dello Sport - Day condotto da Mario Giunta, con Stefano Borghi, Gianfranco Teotino, Federico Zancan e Paolo Ciarravano. Alle 20.05 è il momento di Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa che quest’anno celebra i 10 anni con un doppio appuntamento il sabato e la domenica per le prime due giornate. Ospiti della tavola rotonda, al sabato, Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis. Mentre, alle 20.45, appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco e i commenti dei giornalisti e dei talent in studio.
I numeri di Roma e Bologna
Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime cinque sfide contro la Roma e ha vinto le ultime due trasferte contro la Roma in campionato. Curiosità: solo una volta ha ottenuto tre successi fuori casa di fila contro i giallorossi nella storia della Serie A: tra il 1936 e il 1939 (due con Árpád Weisz allenatore e uno con Hermann Felsner). Roma e Bologna si affronteranno nel primo match stagionale di Serie A per l’ottava volta. La Roma ha pareggiato entrambe le ultime due gare all’esordio stagionale di campionato, mentre il Bologna ha vinto solo due delle ultime 15 gare all’esordio stagionale in Serie A.