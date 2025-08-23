Dove vedere Roma-Bologna in tv

La sfida fra Roma e Bologna valida per la 1^ giornata di Serie A si gioca sabato 23 agosto alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Massimo Gobbi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Sabato alle 17.30 si parte con La Casa dello Sport - Day condotto da Mario Giunta, con Stefano Borghi, Gianfranco Teotino, Federico Zancan e Paolo Ciarravano. Alle 20.05 è il momento di Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa che quest’anno celebra i 10 anni con un doppio appuntamento il sabato e la domenica per le prime due giornate. Ospiti della tavola rotonda, al sabato, Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis. Mentre, alle 20.45, appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco e i commenti dei giornalisti e dei talent in studio.