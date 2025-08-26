Un inizio da 10

Gol, assist, dribbling e tanta tanta classe... in poche parole: una partita da dieci. Sulle spalle e in pagella. Nico Paz contro la Lazio ha illuminato e dimostrato perché il Tottenham si è spinto a offrire ben 75 milioni (bonus inclusi) per lui. Un'offerta rispedita al mittente dal Como, che lavora con il Real per per rivedere le condizioni della recompra a favore dei Blancos. Per il momento se lo coccola Cesc Fabregas, che nel frattempo lavora per far crescere i nuovi talenti arrivati in estate