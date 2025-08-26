L'Inter vince la Supercoppa: Cagliari ko ai rigori

INTER-CAGLIARI 2-2 (5-4 dcr)

10' Trepy (C), 29' Mosconi (I), 36' Mendy (C), 82' Lavelli (I)



INTER (4-3-3): Taho, Ballo, Garonetti, Maye, Marello; Zarate, Cerpelletti, Venturini, Idrissou, Pinotti (58′ Lavelli), Mosconi (68′ Zouin). All. Carbone

CAGLIARI (3-5-2): Auseklis, Vargiu (60′ Cardu), Nuvoli, Franke, Marini, Malfitano (64′ Tronci), Liteta, Sulev, Grandu, Mendy (84′ Saddi), Trepy (64′ Costa ). All. Pisano

Prima gioia in casa nerazzurra anche se a livello Primavera. L'Inter vince la Supercoppa di categoria battendo il Cagliari ai rigori 5-4. Match molto combattuto durante i tempi regolamentari con i sardi sempre in vantaggio ma sempre raggiunti. Al 10' Thao controlla male un pallone, ne approfitta Trepy che lo dribbla e deposita in rete. L'Inter non demorde e al 29' raggiunge il pareggio: punizione battuta rapidamente dai nerazzurri, la palla arriva a Mosconi che non lascia scampo ad Auskelis. Il match è vivace e giocato a viso aperto, il Cagliari gioca bene e trova la rete del 2-1 prima del break: Sulev batte un calcio di punizione che Mendy devia quel tanto che basta per battere ancora Thao.



Nella ripresa la squadra di Carbone prova ad alzare i ritmi alla ricerca del pareggio, il Cagliari si difende con le unghie e con i denti ma all'82' subisce la rete del pari: gran giocata di Zouin che supera un avversario e mette al centro per la testa di Lavelli che non sbaglia e manda il match ai rigori. L'Inter è perfetta dal dischetto, per il Cagliari sbaglia Liteta (parata di Thao) durante la prima serie di tiri e i nerazzurri portano a casa la Supercoppa