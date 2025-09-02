Intorno al tecnico rossonero e al nuovo acquisto del Milan gira un'opinione diffusa secondo cui tra i due ci sia un legame calcistico strettissimo. Ma è davvero così o è solo una storia da fantacalcio? E cosa potrà dare davvero Rabiot al centrocampo del Milan, che già può contare sul suo 'gemello' Loftus-Cheek? Abbiamo provato a capirlo