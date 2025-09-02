l'analisi
Allegri e Rabiot sono davvero una coppia speciale: i due si ritrovano al Milan
Intorno al tecnico rossonero e al nuovo acquisto del Milan gira un'opinione diffusa secondo cui tra i due ci sia un legame calcistico strettissimo. Ma è davvero così o è solo una storia da fantacalcio? E cosa potrà dare davvero Rabiot al centrocampo del Milan, che già può contare sul suo 'gemello' Loftus-Cheek? Abbiamo provato a capirlo
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi