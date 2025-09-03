Un conto è segnare, uno è incidere: i gol di Vlahovic sono tornati a valere punti. Ora, sparito lo spettro della rivalità con Kolo Muani, l'attaccante dovrà letteralmente scrivere il suo futuro, sotto forma di contratto, con la Juventus o con qualche altro club. E tornare a sorridere, cosa che proprio non gli sta riuscendo