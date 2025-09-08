l'esclusiva
Ranieri: "La Roma doveva cambiare modo di lavorare. Fair Play? Dovremmo vendere qualcuno"
Continuate pure a chiamarlo ‘mister’: Claudio Ranieri si racconta a Paolo Assogna e Angelo Mangiante in esclusiva per Sky Sport. Dal nuovo ruolo, al rapporto con Gasperini e Massara e agli obiettivi della sua Roma, con qualche piccolo retroscena di mercato legato a Sancho, Dybala, Pellegrini e non solo
