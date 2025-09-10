Una nuova avventura per continuare a segnare e sognare. Jamie Vardy, protagonista della storica Premier vinta dal Leicester di Claudio Ranieri nel 2016, è il colpo di mercato della Cremonese, tornata in Serie A dopo due anni dall'ultima volta. I tifosi della Cremo hanno accolto l'attaccante inglese con grande entusiasmo e Vardy è pronto a ricambiare l'affetto ricevuto con tanti gol. Le sue parole in esclusiva a Sky Sport Insider