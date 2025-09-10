Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'esclusiva

Vardy ci insegna a sognare: "I miracoli possono accadere. Contento di essere a Cremona"

Massimiliano Nebuloni

Una nuova avventura per continuare a segnare e sognare. Jamie Vardy, protagonista della storica Premier vinta dal Leicester di Claudio Ranieri nel 2016, è il colpo di mercato della Cremonese, tornata in Serie A dopo due anni dall'ultima volta. I tifosi della Cremo hanno accolto l'attaccante inglese con grande entusiasmo e Vardy è pronto a ricambiare l'affetto ricevuto con tanti gol. Le sue parole in esclusiva a Sky Sport Insider

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ