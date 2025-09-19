Esplora tutte le offerte Sky
Atalanta, lesione all'adduttore per Scalvini: 20 giorni out. Risentimento per De Ketelaere

Dopo i problemi accusati in Champions, Scalvini e De Ketelaere si sono sottoposti a degli esami strumentali. Il difensore ha rimediato una lesione di primo grado all'adduttore lungo di destra e sarà fuori 20 giorni; l'attaccante belga un risentimento fasciale al muscolo ileo psoas sinistro ed è in forte dubbio per Torino

Giorgio Scalvini e Charles De Ketelaere si sono sottoposti a degli esami strumentali dopo i problemi muscolari accusati nella gara di Champions League tra Psg e Atalanta. Il difensore ha riportato una lesione muscolo-fasciale di primo grado all'adduttore lungo di destra che lo terrà fermo circa 20 giorni: salterà le sfide contro Torino, Juventus e Bruges. Scalvini rischia di saltare anche i prossimi impegni della Nazionale nella sosta di ottobre. L'attaccante belga, invece, ha un risentimento fasciale al muscolo ileo psoas sinistro: le sue condizioni saranno monitorate giorno dopo giorno, ma è a rischio per la trasferta contro il Torino in programma domenica alle 15.

