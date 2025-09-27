Cagliari-Inter: esce Belotti per infortunio al 44'

Brutte notizie per Andrea Belotti. L'attaccante del Cagliari è uscito al 44' per una probabile distorsione al ginocchio sinistro: ancora da valutare l'entità dell'infortunio, ma l'attaccante è stato portato fuori dal campo senza appoggiare la gamba a terra.

L'attaccante del Cagliari Andrea Belotti è stato costretto ad uscire per una possibile distorsione al ginocchio sinistro durante la partita contro l'inter. Dopo un lancio in profondità, Belotti è andato a contendere il pallone al Josep Martinez in area di rigore ma prima di poter saltare il ginocchio ha fatto un movimento innaturale. L'attaccante è scoppato in lacrime ed è uscito con l'aiuto dei medici del Cagliari, senza poggiare la gamba a terra. Al suo posto, Pisacane ha messo in campo Prati.