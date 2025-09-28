"È un'emozione bellissima, è il mio primo gol e sono felicissimo di averlo segnato per aiutare la squadra in questo pareggio". Francesco Camarda, quasi ancora incredulo, ha raccontato a Sky Sport tutte le sue sensazioni dopo aver trovato la prima rete in carriera in Serie A. "Era una partita importante, difficile - ha aggiunto -. Ci stiamo impegnando tutta la settimana per avere risultati positivi e questo gol spero sia solo l'inizio. Il classe 2008 del Lecce ha anche una dedica speciale: "La mando a Florenzi perché gli avevo fatto una promessa, che il primo gol in Serie A lo dedicavo a lui, e siccome sono un uomo di parola ho mantenuto la promessa, poi ovviamente lo dedico anche a tutta la squadra e ai tifosi". Infine un racconto del colpo di testa che è valso il 2-2: "Sinceramente è istinto, non avevo ragionato sul gol" ha concluso.