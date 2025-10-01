Esplora tutte le offerte Sky
Infortunio Belotti, attaccante Cagliari operato al crociato: le news

L'attaccante è stato sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: l’operazione è perfettamente riuscita

Andrea Belotti è stato operato oggi a seguito dell'infortunio riportato nella partita tra Cagliari e Inter. Nel comunicato del club si legge: "Nella giornata odierna Andrea Belotti è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: l’operazione è perfettamente riuscita. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo". L'attaccante si era fatto male in Cagliari-Inter compiendo un movimento innaturale con il ginocchio nel contendere un pallone a Martinez.

