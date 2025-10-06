l'analisi
C'è sempre meno Simone Inzaghi nell'Inter di Christian Chivu
Alcuni dettami di gioco sono rimasti gli stessi del precedente ciclo tecnico, mentre per altre caratteristiche i nerazzurri di oggi sono tutta un'altra squadra. Partita dopo partita Chivu sta imprimendo il suo marchio sull'Inter, ma il vero test sarà dopo la sosta, quando il calendario si farà difficile
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi