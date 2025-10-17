Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la storia

Tutta la magia artistica delle sfide tra Roma e Inter

Alessandro Biolchi
©Getty

Da Ronaldo a Falcao, da Zanetti e Dybala, e poi ovviamente Totti, De Rossi, Bergomi e Altobelli. Per non parlare degli allenatori, di chi ha fatto la storia in un senso o nell'altro, e anche di chi l'ha fatta su entrambe le panchine. Olimpico contro San Siro, giallorossi contro nerazzurri. Una sfida bellissima, divertente e magica. Oggi e per sempre 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ