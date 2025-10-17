Da Ronaldo a Falcao, da Zanetti e Dybala, e poi ovviamente Totti, De Rossi, Bergomi e Altobelli. Per non parlare degli allenatori, di chi ha fatto la storia in un senso o nell'altro, e anche di chi l'ha fatta su entrambe le panchine. Olimpico contro San Siro, giallorossi contro nerazzurri. Una sfida bellissima, divertente e magica. Oggi e per sempre
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi