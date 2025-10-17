Da Ronaldo a Falcao, da Zanetti e Dybala, e poi ovviamente Totti, De Rossi, Bergomi e Altobelli. Per non parlare degli allenatori, di chi ha fatto la storia in un senso o nell'altro, e anche di chi l'ha fatta su entrambe le panchine. Olimpico contro San Siro, giallorossi contro nerazzurri. Una sfida bellissima, divertente e magica. Oggi e per sempre