12 punti nelle ultime sei giornate, 4 partite consecutive a porta inviolata e la terza miglior difesa della Serie A: dopo un inizio di stagione complicato, legato soprattutto al blocco estivo del mercato, la squadra di Sarri ha iniziato a risalire la classifica, con numeri che in questa prima parte ricordano quelli del campionato 2022/23, quando arrivò la qualificazione in Champions League