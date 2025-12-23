Turno numero 12 di Serie A, torna il derby tra Cantù e Milano dopo 5 anni con l’Olimpia che si fa il regalo di Natale. Vincono Reggio Emilia e Varese scacciando i fantasmi della zona bassa di classifica, festeggia anche la Virtus Bologna che batte, aggancia e supera Brescia nel big match del posticipo con ottime prestazioni di Pajola, Hackett e i 9 punti e 9 rimbalzi di Momo Diouf. Ne parliamo a Basket Room Serie A con Giulia Cicchinè e Geri de Rosa
