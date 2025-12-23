Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
insider basket

Momo Diouf, per fortuna, ha dato retta alla sua mamma. E oggi è una certezza azzurra

Giulia Cicchinè

Giulia Cicchinè
Ciamillo Castoria

Turno numero 12 di Serie A, torna il derby tra Cantù e Milano dopo 5 anni con l’Olimpia che si fa il regalo di Natale. Vincono Reggio Emilia e Varese scacciando i fantasmi della zona bassa di classifica, festeggia anche la Virtus Bologna che batte, aggancia e supera Brescia nel big match del posticipo con ottime prestazioni di Pajola, Hackett e i 9 punti e 9 rimbalzi di Momo Diouf. Ne parliamo a Basket Room Serie A con Giulia Cicchinè e Geri de Rosa

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ