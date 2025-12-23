Cosa ci ha detto la finale di Supercoppa Italiana

La trasferta di Riad restituisce alla Serie A un Napoli rinfrancato nel gioco e nello spirito, confermando quanto di buono ha fatto vedere la squadra di Conte nelle ultime settimane, soprattutto grazie all'exploit di David Neres. La crisi di novembre è ormai alle spalle. Mentre il Bologna, sconfitto, si lecca le ferite ma non torna assolutamente ridimensionato dall'Arabia Saudita