il commento
Pareggi e poca fantasia: un'(altra) opportunità sprecata per la Juve
Ancora un pareggio. Il quarto in questo campionato, il settimo in quindici partite tra Serie A e Champions. E ancora una volta tanta fatica a creare occasioni da gol. Non a caso, Spalletti chiede alla sua squadra più ritmo e qualità. Dopo la sosta servirà una nuova Juve, vale a dire una squadra più continua sotto tutti gli aspetti
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi