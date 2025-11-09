Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Pareggi e poca fantasia: un'(altra) opportunità sprecata per la Juve

Giovanni Guardalà

©Getty

Ancora un pareggio. Il quarto in questo campionato, il settimo in quindici partite tra Serie A e Champions. E ancora una volta tanta fatica a creare occasioni da gol. Non a caso, Spalletti chiede alla sua squadra più ritmo e qualità. Dopo la sosta servirà una nuova Juve, vale a dire una squadra più continua sotto tutti gli aspetti

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ