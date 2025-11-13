Garritano era il vero 'dodicesimo uomo' in campo

A 70 è morto l'eroe dell'ultimo storico scudetto del Torino. Garritano ha sempre incarnato l'ideale del giocatore... di riserva: quello non da copertina, ma efficace. Quello che alla fine non tradisce. Un tipo di giocatore che, in una squadra di adesso, sarebbe molto particolare
