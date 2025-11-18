Offerte Black Friday
'AG4IN, il film del quarto scudetto del Napoli' da sabato sera su Sky

Sabato sera due appuntamenti da non perdere su Sky e in streaming su NOW. Alle 20.45 il big match Napoli-Atalanta, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e su NOW. Al termine della partita appuntamento con "AG4IN, il film del quarto scudetto del Napoli", il racconto della cavalcata che ha portato alla vittoria del quarto tricolore azzurro, alle 22.45 su Sky Sport Uno, Sky Documentaries e Sky Cinema Due. Il documentario sarà disponibile anche on demand

Sabato 22 novembre, da non perdere al termine di Napoli-Atalanta, partita in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e su NOW, "AG4IN – Il film del quarto scudetto del Napoli". Dopo il grande successo nelle sale al debutto cinematografico di settembre, il documentario diretto da Giuseppe Marco Albano e prodotto da Filmauro arriva su Sky e in streaming su NOW per far rivivere ai tifosi partenopei la straordinaria stagione che ha portato alla vittoria del quarto tricolore azzurro, tra immagini già nella storia del club partenopeo, interviste, retroscena e momenti chiave. Un viaggio esclusivo nel cuore del Napoli campione d’Italia, che mostra dall’interno come il gruppo capitanato da Antonio Conte, tra sacrificio e orgoglio, sia riuscito a superare ogni ostacolo fino al trionfo del 23 maggio 2025. Appuntamento alle 22.45 su Sky Sport Uno, Sky Documentaries e Sky Cinema Due. Disponibile anche on demand.

La programmazione di "AG4IN - il film del quarto scudetto del Napoli"

Sabato 22 novembre

  • ore 20.45: NAPOLI-ATALANTA su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW (telecronaca Federico Zancan, commento Luca Marchegiani; inviati Massimo Ugolini, Massimiliano Nebuloni e Francesco Modugno)
  • ore 22.45: AG4IN - Il film del quarto scudetto del Napoli su Sky Sport Uno, Sky Documentaries, Sky Cinema Due e in streaming su NOW. Disponibile anche on demand

