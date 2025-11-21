Cagliari Calcio, entra in società il fondo americano Praxis Capital Management

Nuovo ingresso nel Cagliari. Venerdì 21 novembre la società sarda, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, ha ufficializzato "la firma di un accordo che prevede l'ingresso nel capitale sociale della società di un gruppo di investitori americani facenti riferimento a Maurizio Fiori , sardo di origine e amministratore delegato di Praxis Capital Management , finalizzato all’acquisizione di una partecipazione di minoranza qualificata". Nella nota il Cagliari specifica che "l'operazione nasce dalla condivisione di una visione strategica di medio-lungo periodo con l'obiettivo di supportare lo sviluppo del nuovo stadio e più in generale la crescita e il rafforzamento strutturale del Cagliari Calcio ". Un passaggio importante del comunicato riguarda l'attuale presidente del Cagliari, posizione che non cambierà: "Il presidente Tommaso Giulini manterrà il controllo e la guida operativa del club , affiancato da un partner internazionale in grado di contribuire con competenze e un network globale, rafforzando il percorso di consolidamento e innovazione già avviato". Il signing dell'operazione è avvenuto venerdì 21 novembre, "cui faranno seguito il closing e la presentazione dell'investitore, dopo le necessarie approvazioni regolamentari . Il gruppo di investitori è assistito da Hogan Lovells in qualità di consulente legale e da Deloitte come consulente fiscale e finanziario dell’operazione. Fluorsid Group è assistita dallo Studio BDL in qualità di consulente legale e dallo Studio Verna in qualità di consulente fiscale", si legge nella nota del Cagliari.

Chi è Maurizio Fiori

Maurizio Fiori ha commentato così l'ingresso nel Cagliari: "Da sardo che è cresciuto andando allo stadio a ogni partita insieme a mio nonno, è per me un onore poter affiancare Tommaso nella custodia di questa istituzione così amata e contribuire a scrivere il prossimo capitolo della sua storia". Sul sito di Praxis, nel profilo relativo a Maurizio Fiori si legge che "prima di entrare in Praxis Capital Management nel 2019, ha avuto una brillante carriera come imprenditore nei settori alimentari e delle bevande, dell'hospitality e dei beni di lusso. In precedenza, Fiori è stato socio presso Marquette Partners LLP dal 1996 al 2006, dove si è specializzato nel trading su prodotti a reddito fisso globali. Inoltre, Fiori ha guidato l'espansione della rete di uffici globali dell'azienda, aprendo e gestendo uffici a Londra, Francoforte, Parigi, Milano e Seul. Fiori è stato Salutatorian e ha conseguito una laurea triennale con lode presso la Washington State University, con una doppia specializzazione in Economia e Finanza Internazionale e corsi minori in Economia e Studi Giapponesi".