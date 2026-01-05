Offerte Sky
Serie A, la presentazione della 19^ giornata: orari, arbitri e squalificati

guida tv

La 19^ giornata di Serie A si gioca da martedì 6 a giovedì 8 gennaio. Su Sky e NOW, martedì alle 18.00 Lecce-Roma, mercoledì alle 18.30 Bologna-Atalanta e alle 20.45 Parma-Inter. Le partite del diciannovesimo turno di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Il diciannovesimo turno di Serie A della stagione si gioca da martedì 6 a giovedì 8 gennaio. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Lecce-Roma, Bologna-Atalanta e Parma-Inter. La giornata di campionato si apre il giorno dell’Epifania, martedì 6 gennaio, alle 15.00 con Pisa-Como, prosegue poi alle 18.00 con Lecce-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La sera, alle 20.45, è il momento di Sassuolo-Juventus. Sono cinque gli appuntamenti del mercoledì, due dei quali alle 18.30, Bologna-Atalanta - su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW – e Napoli-Verona. Tre le partite alle 20.45: Lazio-Fiorentina, Torino-Udinese e Parma-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Il giovedì si conclude la giornata di campionato con, alle 18.30, Cremonese-Cagliari e alle 20.45 Milan-Genoa.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.

Serie A, la programmazione della 19^ giornata

Martedì 6 gennaio

  • ore 15.00: Pisa-Como su DAZN 1 – [Pairetto]
  • ore 18.00: Lecce-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Sacchi J.L.]
  • ore 20.45: Sassuolo-Juventus su DAZN 1 – [Zufferli]

Mercoledì 7 gennaio

  • ore 18.30: Bologna-Atalanta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW – [Di Bello]
  • ore 18.30: Napoli-Verona su DAZN 1 - [Marchetti]
  • ore 20.45: Parma-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Colombo]
  • ore 20.45: Lazio-Fiorentina su DAZN 1 – [Sozza]
  • ore 20.45: Torino-Udinese su DAZN 2 – [Maresca]

Giovedì 8 gennaio

  • ore 18.30: Cremonese-Cagliari su DAZN 1 - [Bonacina]
  • ore 20.45: Milan-Genoa su DAZN 1 – [Mariani] 

Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 19^ giornata

Sono cinque i giocatori squalificati per la 19^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A:

  • Noslin (Lazio)
  • Marusic (Lazio)
  • Mazzocchi (Napoli)
  • Hermoso (Roma)
  • Mancini (Roma)

