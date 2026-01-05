Il diciannovesimo turno di Serie A della stagione si gioca da martedì 6 a giovedì 8 gennaio. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Lecce-Roma, Bologna-Atalanta e Parma-Inter. La giornata di campionato si apre il giorno dell’Epifania, martedì 6 gennaio, alle 15.00 con Pisa-Como, prosegue poi alle 18.00 con Lecce-Roma su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La sera, alle 20.45, è il momento di Sassuolo-Juventus. Sono cinque gli appuntamenti del mercoledì, due dei quali alle 18.30, Bologna-Atalanta - su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW – e Napoli-Verona. Tre le partite alle 20.45: Lazio-Fiorentina, Torino-Udinese e Parma-Inter su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Il giovedì si conclude la giornata di campionato con, alle 18.30, Cremonese-Cagliari e alle 20.45 Milan-Genoa.

