Premio De Sanctis per la Sostenibilità all’Udinese

roma

Il club della famiglia Pozzo ha ricevuto il riconoscimento per il lavoro fatto con il Bluenergy Stadium, esempio di sostenibilità, innovazione e inclusività. La cerimonia nella Sala Verde di Palazzo Chigi, a Roma, alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e del Presidente della FIGC Gabriele Gravina 

Il Premio De Sanctis Sostenibilità è organizzato dal 2009 dalla Fondazione De Sanctis con la collaborazione di importanti istituzioni dello Stato e premia enti e personalità che si sono distinte in campo sociale, culturale e della sostenibilità. Il riconoscimento del 2025 è stato consegnato da Dino Zoff a Magda Pozzo. “E’ una giornata per noi storica – ha dichiarato Magda Pozzo – siamo consapevoli di essere un modello per il nostro impegno a 360 gradi per la sostenibilità, ma ricevere, per il Bluenergy Stadium, il premio De Sanctis, a Palazzo Chigi ci rende molto felici. Ci gratifica essere un orgoglio per Udine, il Friuli Venezia-Giulia e l’Italia intera. Adesso vogliamo continuare in questa direzione per rendere il Bluenergy Stadium un laboratorio sostenibile di sport e grandi eventi a livello europeo.”.

