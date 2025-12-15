AIA, Zappi deferito: "Tutto lecito, vado avanti"

Il presidente dell'AIA, Antonio Zappi, ha confermato "di aver ricevuto un deferimento da parte della Procura federale della Figc" al Tribunale nazionale. Lo scorso 19 novembre la Procura aveva chiuso le indagini su Zappi per presunte pressioni legate al cambio ai vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D. Zappi, che aveva proposto un pattaggiamento 'minimo', in una nota "ribadisce la propria totale estraneità in relazione a fatti e condotte", e "rivendica la piena legittimità del proprio operato"

"E' l'ora più buia, ma ci sarà un giudice a Berlino". La citazione, che richiama la lotta dei più deboli contro le ingiustizie dei potenti, dice molto di come il presidente dell'AIA Antonio Zappi stia vivendo il "dimissioni-gate", la vicenda che rischia di compromettere il suo futuro alla guida dell'Associazione Italiana Arbitri, oltre alla stabilità dell'Associazione stessa. Le accuse per le quali la Procura guidata da Giuseppe Chiné ritiene che Zappi debba essere giudicato dal Tribunale Federale riguardano le presunte pressioni che il presidente avrebbe esercitato sugli ex designatori della Serie C Ciampi e della Serie D Pizzi in occasione dell'ultima tornata di nomine dei cosiddetti Organi Tecnici, la prima gestita dal Comitato Nazionale neo-eletto a seguito delle elezioni svoltesi esattamente un anno fa, il 14 dicembre 2024. Chiné ha raccolto l'esposto di un associato AIA che poi avrebbe smentito di averlo mai presentato, denunciando un furto di dati, ma contenente elementi che la Procura ha ritenuto sufficienti a procedere a prescindere. Screenshot di chat e mail che riguardavano appunto il turnover previsto dal nuovo Comitato per le guide tecniche degli arbitri: cosicché Ciampi da designatore della C sarebbe entrato a far parte della Commissione di A e B come uno dei vice di Rocchi, lasciando il posto a Orsato, mentre Pizzi avrebbe lasciato il vertice della D a Braschi per entrare proprio nuova commissione di C diretta dell'ex arbitro internazionale. Ma essendo i contratti biennali e ancora validi, per completare il puzzle sarebbero state necessarie le dimissioni dei due dirigenti. Concordate in funzione della ricollocazione, sostiene Zappi, forzate violando i doveri di lealtà, probità e correttezza (art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva), secondo Chiné.

La difesa di Zappi

Il Presidente dell'AIA aveva anche proposto alla Procura un patteggiamento, ma con una sanzione di pochi giorni, senza assunzione di responsabilità e con l'unico obiettivo di evitare che il prolungarsi del procedimento producesse ripercussioni negative sull'associazione e in particolare sugli arbitri e sulla gestione dei campionati. Chiné ha però ritenuto la proposta troppo "al ribasso". Da qui il deferimento e la nota dell'AIA: "Nel pieno rispetto delle procedure e delle istituzioni della giustizia sportiva, sono state immediatamente avviate tutte le iniziative necessarie a fornire i chiarimenti richiesti e a mettere a disposizione la documentazione utile a dimostrare la correttezza dell’operato del Presidente e dell’Associazione Italiana Arbitri", vi si legge. Al di là della forma, lo scontro tra i vertici federali e arbitrali è tutt'altro che strisciante e riguarda anche il progetto della Figc che vorrebbe scorporare gli arbitri di A e B affidandone la gestione economica e tecnica a una società terza, partecipata da federazione e Leghe. Un progetto respinto senza mezzi termini da Zappi, con conseguente retropensiero, nemmeno troppo nascosto, su tutto il seguito giudiziario. In questo scenario è facile capire le ragioni che spingono il presidente dell'AIA ad andare avanti, convinto di poter dimostrare la liceità del proprio operato. Ma in caso di sanzione (entro dieci giorni dal deferimento il Tribunale dovrà fissare la data dell'udienza, che a sua volta non potrà aver luogo prima di quindici della fissazione) il commissariamento sarebbe inevitabile.