Diao esce per infortunio, salta la Coppa d'Africa?

Brutte notizie per Cesc Fabregas e forse soprattutto per il Senegal . Nel primo tempo di Roma-Como , infatti, si è infortunato Assane Diao : al 31’ del primo tempo, l'attaccante è scattato in contropiede e, una volta giunto al limite dell’area avversaria, ha fatto partire un tiro poi deviato dalla difesa. Nella circostanza, però., Diao si è infortunato: un problema al flessore, come ha chiarito Fabregas a fine partita. Immediato l’intervento dello staff medico ma dopo qualche minuto l'attaccante è uscito dal campo tra le lacrime, sostituito da Douvikas . A questo punto è da valutare la sua partecipazione alla Coppa d’Africa con il Senegal . Il primo impegno della nazionale senegalese è previsto per martedì 23 dicembre a Tangeri (in Marocco ) contro il Botswana . Il giocatore ha lasciato lo stadio munito di stampelle dal momento che non riesce nemmeno ad appoggiare la gamba.

Fabregas: “Mi spiace per Diao, non doveva giocare”

Nel post partita l’allenatore del Como ha fatto il punto della situazione dopo l’infortunio di Diao. “Si è fatto male sicuramente al flessore facendo quella cavalcata verso la porta -ha detto Fabregas, che ha poi parlato della chiamata in nazionale dell’attaccante per la Coppa d’Africa. “Io sono un grande fa delle nazionali -ha detto lo spagnolo nel post partita a Sky Sport- Spero che tutti i miei giocatori vadano in nazionale ma io ho chiesto, se c’è un po’ di senso, di non chiamarlo perché in 8 mesi ha fatto tre mezze partite, poi una intera a Napoli, è andato in nazionale, si è fatto male ed è stato un mese fuori ed è ritornato adesso. Mi spiace per il ragazzo perché oggi non doveva giocare ma io ho detto domani va con la nazionale, starà cinque settimane fuori, gli paghiamo lo stipendio, è stato otto mesi fuori ed è un giocatore fortissimo per noi…almeno proviamo a rischiare. Il Ct del Senegal mi ha detto che se Diao non andava in Coppa d’Africa sicuramente non sarebbe andato al Mondiale. Questo non mi è piaciuto e per questo è stata una conversazione spiacevole, perché quando giochi con la paura del giocatore, che ha 20 anni con una carriera davanti, non lo capisco”.