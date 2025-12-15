Diao esce per infortunio, salta la Coppa d'Africa?

Roma-Como, Diao infortunato e sostituito. Coppa d'Africa a rischio? Le newscomo
Nel primo tempo del match contro la Roma l'attaccante si è infortunato ed è stato costretto a uscire dal campo per un problema al flessore. Le condizioni di Diao, in lacrime dopo l'intervento dello staff medico, nelle prossime ore saranno da valutare, anche in prospettiva della Coppa d'Africa: convocato dal Senegal, l'attaccante sarebbe dovuto partire domani per rispondere alla chiamata della sua nazionale
Brutte notizie per Cesc Fabregas e forse soprattutto per il Senegal. Nel primo tempo di Roma-Como, infatti, si è infortunato Assane Diao: al 31’ del primo tempo, l'attaccante è scattato in contropiede e, una volta giunto al limite dell’area avversaria, ha fatto partire un tiro poi deviato dalla difesa. Nella circostanza, però., Diao si è infortunato: un problema al flessore, come ha chiarito Fabregas a fine partita. Immediato l’intervento dello staff medico ma dopo qualche minuto l'attaccante è uscito dal campo tra le lacrime, sostituito da Douvikas. A questo punto è da valutare la sua partecipazione alla Coppa d’Africa con il Senegal. Il primo impegno della nazionale senegalese è previsto per martedì 23 dicembre a Tangeri (in Marocco) contro il Botswana. Il giocatore ha lasciato lo stadio munito di stampelle dal momento che non riesce nemmeno ad appoggiare la gamba.
Convocati in Coppa d'Africa: Diao out in Roma-Como
L'attaccante si è infortunato nel primo tempo di Roma-Como e rischia di saltare la Coppa d'Africa con il Senegal. All'Olimpico in campo il difensore ivoriano Ndicka, mentre El Aynaoui si trova già con la sua nazionale: il Marocco (e la Fifa) non hanno acconsentito a lasciare l'ex Lens ai giallorossi per il monday night. I giocatori erano obbligati a restare con i club solo fino a domenica 14 dicembre (ieri). Di seguito, tutti i convocati per la competizione appartenenti alla Serie A e alla Serie B ROMA-COMO LIVE
Fabregas: “Mi spiace per Diao, non doveva giocare”
Nel post partita l’allenatore del Como ha fatto il punto della situazione dopo l’infortunio di Diao. “Si è fatto male sicuramente al flessore facendo quella cavalcata verso la porta -ha detto Fabregas, che ha poi parlato della chiamata in nazionale dell’attaccante per la Coppa d’Africa. “Io sono un grande fa delle nazionali -ha detto lo spagnolo nel post partita a Sky Sport- Spero che tutti i miei giocatori vadano in nazionale ma io ho chiesto, se c’è un po’ di senso, di non chiamarlo perché in 8 mesi ha fatto tre mezze partite, poi una intera a Napoli, è andato in nazionale, si è fatto male ed è stato un mese fuori ed è ritornato adesso. Mi spiace per il ragazzo perché oggi non doveva giocare ma io ho detto domani va con la nazionale, starà cinque settimane fuori, gli paghiamo lo stipendio, è stato otto mesi fuori ed è un giocatore fortissimo per noi…almeno proviamo a rischiare. Il Ct del Senegal mi ha detto che se Diao non andava in Coppa d’Africa sicuramente non sarebbe andato al Mondiale. Questo non mi è piaciuto e per questo è stata una conversazione spiacevole, perché quando giochi con la paura del giocatore, che ha 20 anni con una carriera davanti, non lo capisco”.
Fabregas: “Con Ct Senegal conversazione non piacevole”
L’allenatore del Como Cesc Fabregas aveva già parlato della convocazione di Diao per la Coppa d’Africa nella conferenza di vigilia del match contro la Roma. Mostrando di non gradire troppo la partenza dell’attaccante e di averne parlato con il Ct del Senegal: “Su Diao preferisco non toccare molto il tema -le parole dell’allenatore spagnolo- Lui è convocato (per la Roma, ndr), ho parlato con lui dopo la partita con l’Inter e niente di più. Assane sa molto bene la mia opinione. Ho parlato anche io personalmente con il suo Ct (del Senegal, ndr), la conversazione non è finita in modo molto piacevole sinceramente. Allora io mi chiamo fuori, loro hanno tutta la forza, dobbiamo pensare che dopo lunedì Assane sarà fuori sicuramente per un pezzo. Io non dico niente di più a lui, sa la mia opinione. È arrivata la convocazione, se lui vuole gestire in modo o in un altro dipende da lui. Lui sa quello che voglio io e che vuole il club. Poi decide lui. Parte martedì”. Una partenza che ora, dopo l'infortunio all'Olimpico, potrebbe essere a rischio.