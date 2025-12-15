Dove vedere Roma-Como

La partita Roma-Como della 15^ giornata di Serie A, si gioca lunedì 15 dicembre alle ore 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I numeri di Roma e Como

Nessun pareggio nelle ultime otto sfide di Serie A tra Roma e Como: sei vittorie giallorosse e due lariane; nello scorso campionato entrambe le squadre vinsero le proprie gare casalinghe. Il Como ha vinto solo la prima sfida in assoluto (delle 13 totali) giocata in casa della Roma in Serie A (0-1 nell'aprile 1950): nelle ultime 12 partite nella Capitale tra queste due squadre, infatti, quattro pareggi e otto successi giallorossi, inclusi quelli arrivati in tutte le ultime quattro gare interne nella competizione in ordine di tempo. Il Como ha perso nell'ultima trasferta di campionato contro l'Inter, senza andare a segno: la formazione lariana non perde almeno due partite fuori casa di fila in Serie A da marzo (una delle due proprio contro la Roma) e non colleziona due ko di fila in trasferta senza segnare da novembre 2024.

La Roma ha perso le ultime due gare di campionato senza segnare alcun gol (entrambe 1-0) e non arriva a tre ko di fila in Serie A dal periodo tra novembre e dicembre 2024 (quattro in quel caso tra le gestioni Juric e Ranieri), mentre non perde tre gare consecutive nella competizione senza andare a segno da febbraio-marzo 1985, sotto la guida di Sven-Göran Eriksson. La Roma, con solo otto reti subite, continua ad avere la miglior difesa del campionato. Prima del match perso 4-0 contro l'Inter, il Como non aveva mai subito più di un gol nei precedenti 13 match di questo campionato; l'ultima volta in cui in Serie A i lariani hanno incassato più di una rete per due gare consecutive risale a febbraio 2025 (striscia di tre in quel caso). La Roma non pareggia da 20 match di campionato (14V, 6P), striscia record tra le squadre attualmente in Serie A (ovvero dallo scorso 13 aprile contro la Lazio).