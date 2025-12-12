Dove vedere Lecce-Pisa

La partita Lecce-Pisa, valida per la 15^ giornata di Serie A sarà trasmessa venerdì 12 dicembre alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Lecce e Pisa

Il Pisa è rimasto imbattuto in cinque delle sei sfide contro il Lecce in Serie A (2V, 3N), l'unico successo dei salentini risale 30 ottobre 1988 (1-0). In più, le due formazioni tornano ad affrontarsi in Serie A per la prima volta dopo 34 anni e 312 giorni, ovvero dal 3 febbraio 1991 (pareggio 1-1 in quel caso al Via del Mare). Il Lecce è imbattuto in tre gare casalinghe contro il Pisa in Serie A (1V, 2N), solo contro Reggina (sei), Cesena e Siena (entrambi cinque) vanta più match interni senza sconfitta nel massimo campionato. Il Lecce è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque gare casalinghe in campionato (1V, 3N); in più, dopo il successo nel match interno più recente (2-1 contro il Torino), i giallorossi potrebbero vincere almeno due partite al Via del Mare di fila in Serie A per la prima volta dall'agosto-settembre 2023 (tre in quel caso). Il Lecce non ha segnato in ben 16 delle 34 partite disputate nel 2025 in Serie A, solo l'Hellas Verona (17) conta più match a secco di reti in quest'anno solare nei Big-5 campionati europei. Il Lecce ha vinto solo due delle ultime 12 partite contro squadre neopromosse in Serie A (6N, 4P), l'ultima delle quali il 31 gennaio scorso contro il Parma, da allora in quattro match contro queste formazioni ha ottenuto solo due punti, segnando una sola rete e subendone sei. Il Pisa ha pareggiato le ultime tre trasferte di campionato (tutte per 2-2, contro Milan, Torino e Sassuolo) e solo due volte ha registrato quattro pareggi consecutivi in Serie A. Il Pisa ha perso le ultime due gare di campionato contro Inter e Parma; in questa stagione di Serie A i toscani hanno già registrato tre sconfitte di fila: tra agosto e settembre contro Roma, Udinese e Napoli.